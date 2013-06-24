Загальнібойовівтратипротивниказ 24.02 по 03.10 орієнтовносклали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 03.10 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 60430 (+320) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 2380 (+3) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 4991 (+16) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1405 (+0) од,
- РСЗВ / MLRS – 338 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 176 (+0) од,
- літаків / aircraft – 265 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters – 228 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1026 (+11),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 246 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3811 (+15) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 131 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk and Bakhmut directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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