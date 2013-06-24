Глава української дипломатії Дмитро Кулеба вважає втому від затяжної війни неуникною, але переконаний, що і українці, і наші партнери здатні її подолати. В інтерв’ю Укрінформу він навів, на наш погляд, мегапереконливий доказ своєї віри в перемогу України.

А ще очільник МЗС розповів, чому Україна досі не розірвала відносин із білоруссю, чи існує «фактор Спартц» в українсько-американських відносинах, які перешкоди доведеться подолати задля створення спецтрибуналу для керівництва росії, чи є Угорщина п’ятою колоною кремля і чи правильні чутки, що Ірина Венедіктова може стати послом України у Швейцарії.