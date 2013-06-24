Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 18500 осіб,
- танків ‒ 676 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1858 од,
- артилерійських систем – 332 од,
- РСЗВ - 107 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 150 од,
- гелікоптерів – 134 од,
- автомобільної техніки - 1322 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94.
- Спеціальна техніка - 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Урядовий портал.