Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 05.08 were approximately:
особового складу / personnel - близько/ about 41650 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 1792 (+3) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 4032 (+6) од,
артилерійських систем / artillery systems – 950 (+4) од,
РСЗВ / MLRS - 260 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 123 (+5) од,
літаків / aircraft – 223 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 191 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 742 (+0),
крилаті ракети / cruise missiles - 182 (+0),
кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2964 (+4) од,
спеціальна техніка / special equipment - 83 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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