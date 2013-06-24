Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 05.08 were approximately:

особового складу / personnel - близько/ about 41650 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1792 (+3) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 4032 (+6) од,

артилерійських систем / artillery systems – 950 (+4) од,

РСЗВ / MLRS - 260 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 123 (+5) од,

літаків / aircraft – 223 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 742 (+0),

крилаті ракети / cruise missiles - 182 (+0),

кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2964 (+4) од,

спеціальна техніка / special equipment - 83 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

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