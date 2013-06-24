Не минає і дня, щоб у зведеннях Генерального штабу не з’являлась інформація про обстріли ворогом Сумщини, руйнування, поранення людей. Читати такі повідомлення тривожно. А жити там, де тривають бойові дії, — окреме випробовування для тих, хто тут залишається. У мене, як і в кожного жителя цієї території, надія лише на Збройні сили України, захист і безпеку, за які несуть відповідальність наші захисники та місцева влада.

Наскільки нині Сумщина захищена від ворога, чи безпечно жити в області, які головні завдання вирішують військові і як співпрацюють із різними гілками влади на місцях? На ці та інші запитання відповідає командувач оперативно-тактичного угруповання «Суми» генерал-майор Олександр НЕСТЕРЕНКО.