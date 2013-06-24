Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 18900 осіб,
  • танків ‒ 698 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
  • артилерійських систем – 332 од,
  • РСЗВ - 108 од,
  • засоби ППО - 55 од,
  • літаків – 150 од,
  • гелікоптерів – 135 од,
  • автомобільної техніки - 1358 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111.
  • Спеціальна техніка - 25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Урядовий портал.