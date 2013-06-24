Для перевірки виконання завдань Президента України та Кабінету Міністрів щодо готовності нашої держави до викликів у безпековій, економічній, енергетичній та соціальній сферах урядова команда продовжує програму візитів у регіони. Адже готовність і стійкість має бути на всіх ланках і в усіх громадах нашої країни. На цьому у промові перед черговим засіданням уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він уточнив, що цього тижня урядова команда відвідала Черкащину та Київщину. На порядку денному були програми підтримки бізнесу, опалювальний сезон, допомога внутрішнім переселенцям.