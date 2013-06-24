Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 08.09 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 51250 (+640) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 2112 (+15) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 4557 (+37) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1226 (+32) од,
- РСЗВ / MLRS – 305 (+5) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 159 (+3) од,
- літаків / aircraft – 239 (+2) од,
- гелікоптерів / helicopters – 210 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 884 (+4),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 214 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3344 (+24) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 110 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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