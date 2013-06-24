Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 19100 осіб,

танків ‒ 705 од,

бойових броньованих машин ‒ 1895 од,

артилерійських систем – 335 од,

РСЗВ - 108 од,

засоби ППО - 55 од,

літаків – 151 од,

гелікоптерів – 136 од,

автомобільної техніки - 1363 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Урядовий портал.