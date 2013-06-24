Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно склали:
особового складу - близько 19100 осіб,
танків ‒ 705 од,
бойових броньованих машин ‒ 1895 од,
артилерійських систем – 335 од,
РСЗВ - 108 од,
засоби ППО - 55 од,
літаків – 151 од,
гелікоптерів – 136 од,
автомобільної техніки - 1363 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.
Спеціальна техніка - 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Урядовий портал.