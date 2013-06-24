Згідно з чинним податковим законодавством, українські біженці мають задекларувати отримані від іноземних урядів кошти. А якщо так, то декларацію про отримані у 2022-му гроші треба подати до 1 травня 2023 року. Із цих грошей до 1 серпня 2023-го треба сплатити податок на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір (1,5%).

Чимало біженців, дізнавшись про це, обурюються, кажучи, що за кордоном їм і так живеться нелегко, й витрачають вони там не лише гроші іноземних урядів, а й свої кревні, які закінчуються.