Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.05 орієнтовно склали:

  • особового складу (близько) 26000 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 1170 (+25) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44) од,
  • артилерійських систем – 519 (+6) од,
  • РСЗВ - 185 (+0) од,
  • засоби ППО - 87 (+0) од,
  • літаків– 199 (+0) од,
  • гелікоптерів – 158 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 380 (+3),
  • крилаті ракети - 94 (+0),
  • кораблі /катери - 12 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1980 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 41 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Дані уточнюються.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.