Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.05 орієнтовно склали:
- особового складу (близько) 26000 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1170 (+25) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44) од,
- артилерійських систем – 519 (+6) од,
- РСЗВ - 185 (+0) од,
- засоби ППО - 87 (+0) од,
- літаків– 199 (+0) од,
- гелікоптерів – 158 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 380 (+3),
- крилаті ракети - 94 (+0),
- кораблі /катери - 12 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1980 (+10) од,
- спеціальна техніка - 41 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.