Історії переселенців іноді вражають. Люди прагнуть не тільки вижити, зберегти сім’ю, а й працювати. Їх не завжди приймають з відкритими обіймами, хоч місцева влада чимало робить для розв’язання соціальних проблем приїжджих. «Нас там ніхто не чекає», — заявила недавно з екрана телевізора немолода жінка зі Слов’янська у відповідь на заклик до евакуації. Однак життя переконує в іншому.

Світлана Біневська — одна з пів тисячі переселенців, які за період війни знайшли роботу на Черкащині. Про неї розповіла начальниця відділу обласного центру зайнятості Наталія Мінько.