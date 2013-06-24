Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 10.08 were approximately:
- особового складу / personnel - близько/ about 42800 (+160) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1832 (+15) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 4086 (+10) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 971 (+7) од,
- РСЗВ / MLRS - 261 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 133 (+0) од,
- літаків / aircraft – 232 (+9) од,
- гелікоптерів / helicopters – 193 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 766 (+9),
- крилаті ракети / cruise missiles - 185 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3005 (+7) од,
- спеціальна техніка / special equipment - 89 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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