Кілька днів тому довелося стати свідком, як на одній із зупинок громадського транспорту в Сумах чоловікові-пенсіонеру, що сидів на лавочці, стало зле. Спочатку він почав хилитися вбік, сповзаючи донизу, і ще кілька секунд — упав би горілиць на асфальт. На щастя, поруч стояв молодик, який блискавично підхопив дідуся під пахви, зручно влаштував його на лавочці, розстебнув комір сорочки, підклав під голову свою барсетку і почав рахувати пульс. Тим часом хтось із пасажирів викликав швидку, і за кілька хвилин двоє медиків, оглянувши старенького, посадили його в машину і, ввімкнувши сирену, рушили до найближчої лікарні.