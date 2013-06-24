Жодна світлина не може передати жахи війни, що скоїли росіяни на території України, зокрема в Київській області, яку українські військові повністю звільнили від окупантів на початку квітня 2022 року. Сліди від обстрілів, зруйновані житлові будинки та інша інфраструктура, знищені автомобілі — ці жахливі наслідки воєнної агресії росії проти України побачив в Ірпені на Київщині державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, відвідавши Україну з неанонсованим візитом. У Києві з американським гостем зустрівся Президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що візит Ентоні Блінкена — важлива демонстрація лідерських позицій США та знак солідарності з Україною під час повномасштабного вторгнення росії.