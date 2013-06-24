Країни-члени НАТО нададуть Україні ті системи протиповітряного захисту, які є в наявності, «так швидко, як тільки їх зможуть фізично доставити». Про це на пресконференції, яка відбулася у Брюсселі після завершення зустрічі у форматі «Рамштайн», заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, який також узяв участь у пресконференції, уточнив, що ті системи ППО, які оперативно можуть надати партнери, «не конт­ролюватимуть весь простір України, а захищатимуть конкретні об’єкти». Захід передасть нашій державі радари та ракетні комплекси, які зможуть ефективно посилити спроможність української ППО.