В умовах широкомасштабної війни, яку розв’язала росія проти нашої держави, український уряд докладає всіх зусиль, щоб країна могла протистояти агресорові та виконувала всі взяті на себе зобов’язання. А щоб вчасно почати фінансувати видатки в наступному році, Кабінет Міністрів вже напрацював і презентував держбюджет-2023.

«Попри війну, ми передаємо бюджет до парламенту вчасно, тобто до 15 вересня, як і передбачено чинним українським законодавством. Бюджет 2023 року — це бюджет для перемоги. Уже зараз ми чесно говоримо суспільству, що рік буде непростим. Війна — це дорого. Дуже дорого. Тому головне завдання — максимально ефективно використовувати кошти, які в нас є.