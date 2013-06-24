Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.04 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 20000 осіб,
  • танків ‒ 756 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1976 од,
  • артилерійських систем – 366 од,
  • РСЗВ - 122 од,
  • засоби ППО - 66 од,
  • літаків – 163 од,
  • гелікоптерів – 144 од,
  • автомобільної техніки - 1443 од,
  • кораблі /катери - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 135.
  • Спеціальна техніка - 25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Урядовий портал.