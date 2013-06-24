Щойно літо повертає на зиму, Україна починає з острахом чекати холодів. Якою буде осінь? Чи рано вдарять морози? Що чекає нас узимку? Наступний опалювальний сезон Кабмін уже назвав найскладнішим в історії України. Запрацював центральний штаб підготовки до опалювального періоду 2022—2023 років. Подібні штаби створено на місцях. Від того, як підготували до експлуатації в період холодів житловий фонд, об’єкти тепло- і водопостачання, дорожнє господарство, транспорт та інші підприємства комунальної галузі, залежить і наші добробут та працездатність.