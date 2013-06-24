Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 13800 осіб,

танків ‒ 430 од,

бойових броньованих машин ‒ 1375 од,

артилерійських систем– 190 од,

РСЗВ - 70 од,

засоби ППО - 43 од,

літаків– 84 од,

гелікоптерів– 108 од,

автомобільної техніки - 819 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11.

Спеціальна техніка - 10.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Урядовий портал.

 