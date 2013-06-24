Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 13800 осіб,
танків ‒ 430 од,
бойових броньованих машин ‒ 1375 од,
артилерійських систем– 190 од,
РСЗВ - 70 од,
засоби ППО - 43 од,
літаків– 84 од,
гелікоптерів– 108 од,
автомобільної техніки - 819 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11.
Спеціальна техніка - 10.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Урядовий портал.