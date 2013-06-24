Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 16.09 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 54050 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 2199 (+6) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 4690 (+8) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1302 (+7) од,
- РСЗВ / MLRS – 312 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 168 (+1) од,
- літаків / aircraft – 250 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 216 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 908 (+0),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 233 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3550 (+28) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 121 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut and Donetsk directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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