За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 14000 осіб,
танків ‒ 444 од,
бойових броньованих машин ‒ 1435 од,
артилерійських систем – 201 од,
РСЗВ - 72 од,
засоби ППО - 43 од,
літаків – 86 од,
гелікоптерів – 108 од,
автомобільної техніки - 864 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11.
Спеціальна техніка - 10.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Урядовий портал.