Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 18.07 were approximately:

  • особового складу / personnel - близько/ about 38450 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 1687 (+3) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 3886 (+7) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 849 (+3) од,
  • РСЗВ / MLRS - 248 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 113 (+3) од,
  • літаків / aircraft – 220 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 690 (+2),
  • крилаті ракети / cruise missiles - 166 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2753 (+7) од,
  • спеціальна техніка / special equipment - 70 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

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