Голова Острожецької територіальної громади на Рівненщині Тарас Гордійчук ще в березні уклав угоду на постачання торфобрикету для закладів соціальної сфери зі «Смига-торфом» у Дубенському районі загалом на 300 тисяч гривень.

«Щойно росія пішла на Україну повномасштабною війною, зрозуміли, що маємо думати про майбутній опалювальний сезон. Тому не відкладаючи на безрік вирішили зробити все, щоб не залишитися без запасів палива. Відтоді кожен мій день розпочинався переговорами з керівництвом «Смига-торфу» й ними ж закінчувався. Остаточно вдалося підписати угоду лише в червні. Однак уже за мінусом 16 тонн брикету, бо гроші на них просто з’їла інфляція. Нині тонна місцевого брикету коштує 2,5 тисячі гривень з доставкою. Дорого, але все одно дешевше, ніж купувати в підприємців, які правлять 3,5—4 тисячі», — розповідає Тарас Гордійчук.