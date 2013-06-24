Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.03 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 14700 осіб,
- танків ‒ 476 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1487 од,
- артилерійських систем – 230 од,
- РСЗВ - 74 од,
- засоби ППО - 44 од,
- літаків – 96 од,
- гелікоптерів – 118 од,
- автомобільної техніки - 947 од,
- кораблі /катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21.
- Спеціальна техніка - 12.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Урядовий портал.