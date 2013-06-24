Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 14700 осіб, 
  • танків ‒ 476 од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 1487 од, 
  • артилерійських систем – 230 од, 
  • РСЗВ - 74 од, 
  • засоби ППО - 44 од,
  • літаків – 96 од, 
  • гелікоптерів – 118 од, 
  • автомобільної техніки - 947 од,
  • кораблі /катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21.
  • Спеціальна техніка - 12.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Урядовий портал.