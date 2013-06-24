В Україні невпинно скорочуються золотовалютні резерви. Якщо на початок повномасштабної війни їх було 31 мільярд доларів, то тепер — лише 22,4 мільярда доларів. Яка причина такого скорочення? Чи можна було уникнути цього? «Урядовий кур’єр» шукав вичерпні відповіді на ці та інші запитання.

Напередодні повномасштабної війни Україна мала істотний запас золотовалютних резервів — 31 мільярд доларів. Після початку російського вторгнення більшість людей стали скуповувати валюту, щоб зберегти заощадження. Кількість валюти в державі стрімко зменшилася внаслідок обвалу експорту через бойові дії та заблоковані порти.