Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 21.07 were approximately:
- особового складу / personnel - близько/ about 38850 (+100) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1704 (+4) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 3912 (+7) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 859 (+3) од,
- РСЗВ / MLRS - 251 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 113 (+0) од,
- літаків / aircraft – 221 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 710 (+7),
- крилаті ракети / cruise missiles - 167 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2781 (+6) од,
- спеціальна техніка / special equipment - 72 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Sloviansk direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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