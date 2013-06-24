Міжнародна гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» (Mйdecins Sans Frontiиres — MSF) існує вже понад пів століття. За цей час було врятовано мільйони життів. «Лікарі без кордонів» працюють у всьому світі, надаючи безкоштовну гуманітарну та невідкладну медичну допомогу населенню, яке постраждало від збройних конфліктів, голоду, епідемій, вимушеної міграції та стихійних лих у понад сімдесяти країнах світу.

Із початком повномасштабної війни росії проти України в лютому «Лікарі без кордонів» розширили діяльність у нашій державі й тепер працюють у більшості її регіонів.