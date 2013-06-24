«Європарламент рішуче засуджує воєнні злочини й акти тероризму, скоєні проти цивільного населення російською федерацією та її ставлениками, котрі мають деструктивні політичні цілі в Україні та на території інших країн, і визнає росію державою-спонсором тероризму і державою, що використовує засоби тероризму», — йдеться в резолюції, яку Європарламент ухвалив у Страсбурзі на пленарному засіданні. Документ підтримали 494 європарламентарі, 58 були проти, 44 утрималися.