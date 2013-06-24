Із 24 лютого в Харківській області внаслідок російських атак зруйновано 25 мостів. Найбільше постраждали території, що були в окупації. Своїми злочинами ворог не стільки пригальмував наступ української армії, скільки відняв у місцевого населення можливість переміщення та швидкої доставки людям медикаментів, гуманітарної допомоги і товарів першої необхідності. Але плани окупантів щодо знищення інфраструктури України, зокрема транспортної, руйнуються. Щодня дорожники повертають життя на деокуповані території, проводять демонтаж зруйнованих конструкцій мостів та шляхопроводів і встановлюють нові. Нині це тимчасові переправи, та по закінченні війни їх замінять на постійні.