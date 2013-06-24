Після 24 лютого у Криму розпочалася нова страшна і дуже жорстока історія переслідувань не згодних з російською окупацією. На півострові не лише почастішали затримання і незаконні покарання — для цього вже достатньо заспівати українську пісню. Крим фактично став в’язницею для активістів, яких росіяни затримали на новозахоплених територіях, зокрема на Херсонщині та Запоріжжі. Про це, а також про розвиток резонансних справ щодо активістів, які виступають проти російської окупації у Криму, в інтерв’ю Укрінформу розповіла голова правління Кримської правозахисної групи Ольга СКРИПНИК.