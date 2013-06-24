Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 16600 осіб,
  • танків ‒ 582 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1664 од,
  • артилерійських систем– 294 од,
  • РСЗВ - 93 од,
  • засоби ППО - 52 од,
  • літаків – 121 од,
  • гелікоптерів – 127 од,
  • автомобільної техніки - 1144 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.
  • Спеціальна техніка - 21.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Урядовий портал.