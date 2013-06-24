Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.03 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 16600 осіб,
- танків ‒ 582 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1664 од,
- артилерійських систем– 294 од,
- РСЗВ - 93 од,
- засоби ППО - 52 од,
- літаків – 121 од,
- гелікоптерів – 127 од,
- автомобільної техніки - 1144 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.
- Спеціальна техніка - 21.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Урядовий портал.