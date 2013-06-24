Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.03 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 17000 осіб,
- танків ‒ 586 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1694 од,
- артилерійських систем – 302 од,
- РСЗВ - 95 од,
- засоби ППО - 54 од,
- літаків – 123 од,
- гелікоптерів – 127 од,
- автомобільної техніки - 1150 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 66.
- спеціальна техніка - 21.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Про це повідомляє Урядовий портал.