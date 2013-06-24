За Нововолинськом проходить кордон з Польщею. Тобто це найзахідніша точка на карті України, в якій затримуються внутрішні переселенці, що втікають від війни. Нині їх тут близько шести тисяч. Частині з них немає куди повертатися. А частина залишиться однозначно, бо її тут усе влаштовує. До речі, ця прикордонна громада Волині прийняла найбільшу в області кількість вимушених переселенців з гарячих точок України на одного жителі.