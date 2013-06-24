Із настанням холодів найбільшої актуальності набувають питання готовності до опалювального сезону. Нині, в умовах війни, це чи не одна з найгостріших комунальних проблем, особливо в регіонах, де тривають активні бойові дії. Чи буде тепло в домівках? Чи зможемо пережити цю зиму? Чи варто повертатися додому? Ці питання ставлять жителі Харківщини, які залишилися вдома, і ті, хто змушений був переїхати в безпечніші місця. Та як запевняє місцева влада, роблять усе, щоб жителі Харкова та області були в теплі, з гарячою водою та іншими комунальними послугами. І це не просто слова, а реальна робота місцевої влади, профільних відомств і підприємств, а також громадян.