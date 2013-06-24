Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.12 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 30.12 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 105250 (+690) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 3026 (+8) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 6059 (+12) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 2010 (+6) од,
  • РСЗВ / MLRS – 423 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 212 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 268 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1740 (+23),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 711 (+58),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4683 (+8) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 180 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Lyman and Bakhmut directions.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

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