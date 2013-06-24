Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за велике розширення ЄС і закликає прийняти до лав блоку Україну, Молдову та Грузію. Але щоб це розширення відбулось успішно, Євросоюз повинен здійснити фундаментальні реформи.

«Країни Західних Балкан, Україна, Республіка Молдова та в перспективі Грузія мають стати частиною ЄС. Це розширення буде корисним для Європейського Союзу», — заявив Олаф Шольц, виступаючи в Карловому університеті у Празі.