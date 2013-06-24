Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 31.10 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 71820 (+620) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 2686 (+14) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 5485 (+32) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1728 (+4) од,
- РСЗВ / MLRS – 383 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 197 (+0) од,
- літаків / aircraft – 275 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters – 253 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1413 (+1),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 352 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4128 (+8) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 154 (+0).
Дані уточнюються / Data are being updated
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках / The occupiers suffered the biggest losses in the Avdiivka and Lyman directions
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!