Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 31.10 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 71820 (+620) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 2686 (+14) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 5485 (+32) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 1728 (+4) од,
  • РСЗВ / MLRS – 383 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 197 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 275 (+1) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 253 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1413 (+1),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 352 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4128 (+8) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 154 (+0).

Дані уточнюються / Data are being updated

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ. 

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках / The occupiers suffered the biggest losses in the Avdiivka and Lyman directions

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