Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 28.04.202 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 22800 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 970 (+31) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,
- артилерійських систем – 431 (+10) од,
- РСЗВ - 151 (+2) од,
- засоби ППО - 72 (+1) од,
- літаків – 187 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1688 (+22) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8).
- Спеціальна техніка - 31 (+0).
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді! Про це повідомляє Урядовий портал.