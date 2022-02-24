Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 28.04.202 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 22800 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 970 (+31) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,
  • артилерійських систем – 431 (+10) од,
  • РСЗВ - 151 (+2) од,
  • засоби ППО - 72 (+1) од,
  • літаків – 187 (+2) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки - 1688 (+22) од,
  • кораблі /катери - 8 (+0) од,
  • цистерн з ПММ - 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8).
  • Спеціальна техніка - 31 (+0).
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді! Про це повідомляє Урядовий портал.