Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.01.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 107440 (+720) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 3031 (+0) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 6093 (+9) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 2027 (+6) од,
- РСЗВ / MLRS – 423 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 213 (+0) од,
- літаків / aircraft – 283 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 269 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1836 (+44),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4725 (+5) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 181 (+0).
- Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Lyman, Bakhmut and Avdiyivka directions.
- Дані уточнюються / Data are being updated.
- Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.01.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 107440 (+720) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 3031 (+0) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 6093 (+9) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 2027 (+6) од,
- РСЗВ / MLRS – 423 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 213 (+0) од,
- літаків / aircraft – 283 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 269 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1836 (+44),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4725 (+5) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 181 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Lyman, Bakhmut and Avdiyivka directions.
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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