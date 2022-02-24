«Через повномасштабну агресію росії 2022 рік став найскладнішим для української економіки. Попередня оцінка падіння ВВП, за даними Міністерства економіки, становить 30,4%. Попри такий істотний спад це краще за всі наші попередні прогноз

Коли росія почала терористичні обстріли нашої критичної інфраструктури, то були значні побоювання, що економіка може впасти на 35-40%. Цього не сталося. Силам ППО вдалося збити більшість російських ракет. Енергетики змогли втримати нашу енергосистему єдиною. Уряд вів роботу з партнерами щодо отримання партій генераторів, трансформаторів та іншого обладнання, необхідного для ремонтів мереж», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.