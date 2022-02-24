Від страшної трагедії у Дніпрі, де внаслідок потужного обстрілу і влучання російської балістичної ракети в житловий багатоповерховий будинок загинула величезна кількість цивільних людей, серед яких діти, здригнувся весь цивілізований світ. І зловтішно зраділи в рф (рашистській фюрерації). Спершу в мордорі тупо і відверто хіхікали, коментуючи загибель «хахлів», бо їм, категорично уточнювали, «такінада!» Далі нелюди вже трохи стриманіше втішалися вигаданими версіями «самоліквідації», які блискавично поширювали із кремля: українці, бачте, вже зовсім озвіріли і самі знищили свій житловий будинок, жорстоко вбивши до пів сотні людей.