Українські фермери на окупованих територіях втрачають мільйони тонн урожаю. Про це розповів під час марафону «Єдині новини» міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

«Потрібно порівняти деякі цифри. Торік на територіях, які на сьогодні окуповані, урожай загалом був близько 20 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Ці регіони традиційно мали багато озимих пшениці та ячменю, які вони одними з перших збирали влітку. Це означає, що обсяги зловживань щодо нового врожаю обраховуються там мільйонами тонн. Це злочини різного характеру, але в будь-якому разі викрадення», — зазначив він, підкресливши, що окупанти по-мародерськи вилучають збіжжя.

Як наголосив урядовець, ідеться про грабіж, розбій, шахрайство та примус. Першими під приціл окупантів потрапляють фермери з активною політичною позицією та підтримкою Української держави, а також ті, хто відмовляється перереєстровувати діяльність та співпрацювати з окупаційною владою.