Загарбники вивезли з музеїв Маріуполя у тимчасово окупований Донецьк понад 2 тисячі експонатів, зокрема Євангеліє 1811 року видання та понад 200 унікальних медалей.

Про це у Телеграмповідомила Маріупольська міська рада, передає Укрінформ.

«Рашисти підтвердили викрадення та вивезення в Донецьк більше ніж 2 тисяч унікальних експонатів з музеїв Маріуполя. Це оригінальні роботи Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського. Стародавні ікони та унікальний рукописний сувій Тори. Виготовлене венеційською типографією для маріупольських греків Євангеліє 1811 року та більш як 200 медалей з Музею медальєрного мистецтва Харабета», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міськрада готує матеріали до правоохоронних органів для початку кримінального провадження та звернення до Інтерполу.

Як повідомлялося, із заблокованого Маріуполя російські загарбники вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею ім. Куїнджі.

Агресія росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу.

Місто продовжують боронити бійці полку «Азов», морська піхота та мотострільці.