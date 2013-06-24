Система охорони здоров’я США суттєво розширила зусилля, спрямовані на превентивні заходи, в тому числі моніторинг і вакцинацію людей від мавпячої віспи, розгорнувши Центр екстреної допомоги.

Про це йдеться в офіційному повідомленніЦентрів контролю та профілактики захворювань (CDC) Сполучених Штатів, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні CDC продовжили активно реагувати на спалах мавпячої віспи, розгорнувши Центр екстреної допомоги», - зазначається в повідомленні.

Передусім, це дозволяє агентству збільшити оперативну підтримку для реагування на виклики, що зростають, пояснили у відомстві.

У Центрі екстреної допомоги вже працюють понад 300 співробітників CDC, які тісно взаємодіють з місцевими, національними та міжнародними партнерами для реагування на нові виклики й безпосередньо на спалах захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, за статистикою минулого тижня, у світі нараховувалося 3,4 тисячі випадків зараження мавпячою віспою, крім того, ще приблизно стільки ж людей чекали підтвердження діагнозу. При цьому, різко збільшилась динаміка захворювань: вона зросла втричі в порівнянні з першою половиною червня.

Водночас генетичний аналіз вірусу мавпячої віспи, здійснений дослідниками з різних країн, показав, що інфекція циркулює серед людей з 2018 року. Мавпяча віспа може поширитися на будь-кого, часто через контакт шкіра-до-шкіри.