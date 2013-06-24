Бійці Сил територіальної оборони м. Харкова відтіснили російських окупантів на одній із ділянок лінії фронту та вийшли до державного кордону України в Харківській області, повідомляє Міноборони України.

«227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ м.Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону», - йдеться у повідомленні Міноборониу фейсбуці. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У відомстві також опублікували відео з українськими воїнами, які перебувають на зазначеній ділянці кордону.

«Пане президенте, верховний головнокомандувачу Збройних сил України, доповідаємо: сьогодні, 15 квітня, 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони України вийшов на кордон, на роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президенте, ми тут!" - каже один із воїнів.

Про вихід українських захисників на ділянку держкордону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він уточнив, що бійці Сил ТрО відновили прикордонний знак на цій ділянці кордону.

«Захисники Харківщини вийшли на державний кордон України. Пишаємося бійцями 227 батальйону 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, які відновили прикордонний знак на ділянці державного кордону! Дякуємо кожному, хто, ризикуючи життям, звільняє Україну від російських загарбників», - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.