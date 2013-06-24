Уряд вніс зміни до постанови № 207 від 20.03.2013 “Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці”. Захисники й захисниці, громадяни, які отримали поранення та люди з інвалідністю зможуть отримати ваучери для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці. Таке рішення було прийняте на засіданні Кабінету Міністрів України 21 березня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Зміни передбачають, що захисники й захисниці, звільнені з військової служби після участі у бойових діях, особи, які отримали поранення, особи з інвалідністю зможуть отримувати ваучери на навчання у розмірі до 26 840 гривень. Такі категорії осіб отримають можливість здобути нові знання і навички в одному із закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти. Перелік професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, включає будівництво та цивільну інженерію, кібербезпеку, інженерію програмного забезпечення та інші напрямки, визначені Мінекономіки. Така ініціатива Уряду покликана збільшити можливості для інтеграції у ринок праці та підприємництво відповідних категорій населення і для долучення до відбудови України», - пояснила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Новий порядок визначає перелік документів, які подаються для підтвердження права на отримання ваучера. Також постанова затверджує нові форми заяви про надання ваучера, форму ваучера, а також передбачає можливість подання заяви про надання ваучера, як в паперовій, так і в електронній формі.

Довідково

Ваучер - це документ встановленого зразка, що надає особі право на перепідготовку або підготовку за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця тощо.

Ваучер на навчання видається центрами зайнятості особам, які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, та відповідають певним вимогам.