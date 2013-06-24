На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського в Сумській області проведено нараду з питань удосконалення цивільного захисту населення, що мешкає в прикордонних районах. Захід відбувся за участю командувача Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва та в. о. голови Сумської обласної військової адміністрації Тараса Савченка.

Нарада мала цілком практичне спрямування – організувати спільну роботу зі зменшення втрат серед цивільного населення та посилення захисту критичних об’єктів цивільної інфраструктури у прикордонні Сумщини.

За словами очільника області Тараса Савченка, під час зустрічі було окреслено низку конкретних заходів, які має здійснити обласна військова адміністрація разом з військовим командуванням.

- Нами визначені спільні напрямки щодо миттєвого реагування на ворожі обстріли по об’єктах критичної інфраструктури та миттєвого забезпечення захисту цивільного населення області, – наголосив Тарас Савченко.

Учасники заходу дійшли висновку, щоб протягом місяця вийти на конкретні результати зі зменшення пошкоджень цивільної інфраструктури та втрат серед цивільного населення.

Під час робочої поїздки на Сумщину генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав оборонні позиції з метою вивчення умов несення служби та виконання бойових завдань.

- Військові, які боронять сумський напрямок, дуже вмотивовані, знають своє бойове завдання й готові до його виконання. Командирами підрозділів правильно організовані заходи бойової підготовки, логістичне забезпечення та створені комфортні умови служби й проживання для бійців, – зазначив командувач.

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, стан військових справ на прикордонні такий, що забезпечує якісне виконання поставлених завдань.

- Це наші хлопці, наші військовослужбовці, і наше завдання – створити такі умови для них, щоб вони завжди були в готовності до виконання завдань за призначенням. Над цим ми працюємо й надалі будемо працювати, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, що Сумщина має найдовший кордон із російською федерацією – 564 км. Із 51-ї громади області 15 – межують із країною-агресором, щодня потерпаючи від обстрілів.