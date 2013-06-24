Командувач оперативно-тактичного угруповання «Суми» провів «обкатку танком» бійців добровольчого формування Богодухівської територіальної громади.

Під час навчань на одному з полігонів, де інструктори 116 бригади територіальної оброни провели тренування підрозділів добровольчих формувань Богодухівської громади, були присутні представники командування ОТУ «Суми».

«Ворожа трофейна техніка, що дісталася підрозділам Полтавської територіальної оборони після легендарного «гадяцького сафарі», тепер не тільки несе смерть ворогові на сході України. Її ще й використовують для навчання тут, у Богодухові», — сказав генерал-майор Олександр Нестеренко.

Під час навчань, відвідавши різні навчальні точки, командувач ОТУ «Суми» подякував командуванню 116 бригади ТРО та вручив пам’ятний коін одному з інструкторів на знак вдячності за майстерну підготовку воїнів.