В Україні зростає покоління дітей, що на власні очі побачило війну та пройшло скрізь її безжалісне полум’я. Саме їм незабаром доведеться жити у країні, що стане на новий шлях економічного та культурного розвитку, будувати та укріплювати її у майбутньому. Тож сьогодні для військових вкрай важливо, щоб діти не лише відчували їх підтримку, а й розуміли, що Збройні Сили України – це ті, хто захищає і допомагає.

Яскравим прикладом тісної співпраці з лікарями є візит до Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні групи військових на чолі з командувачем сил оборони генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.

Військовослужбовці ознайомилися з умовами роботи медиків та передали їм у користування апарат штучної вентиляції легенів, медикаменти, медичні розхідники, хірургічні нитки та багато іншого, що допоможе персоналу продуктивніше лікувати, а їхнім маленьким пацієнтам скоріше відновлювати свої сили.

– Саме тут лікарі рятують життя дітей, яких було поранено внаслідок зухвалих та жорстких дій російських військових. Через бомбардування та обстріли українських міст та селищ в Україні постраждало дуже багато дітей. Я хочу звернутися до усіх, хто має можливість допомагати одужанню та реабілітації маленьких пацієнтів, – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Варто зазначити, що гуманітарну допомогу зібрано та передано українським військовим благодійним фондом «VENIMUS AD VITAM», керівник фонду Roman Barylyak (Роман Бариляк), автопотяг з гуманітарним вантажем доправлений до Запоріжжя завдяки президенту Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України – АсМАП, Леоніду Костюченко.

Під час відвідання закладу військові поспілкувалися з дітьми. Зокрема, з підлітком із Донеччини, якому осколками поранило ногу: незважаючи на важке поранення, він намагається не падати духом та сподівається на швидке відновлення. Ще одного хлопчика застали за процесом перев’язування – у нього численні осколкові поранення руки.

Юні пацієнти отримали солодкі гостинці. Крім того, дітям, які лікуються у закладі, військові передали книжки сучасного письменника Бориса Кутового, а також малюнки від юних американців зі шкіл Західної Вірджинії, які таким чином виявили бажання підтримати своїх українських ровесників.

Борис КУТОВИЙ