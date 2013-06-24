У рамках забезпечення «Логістики воєнного часу» Уряд продовжує вживати заходів з метою забезпечення стабільної роботи нових логістичних маршрутів. Про це повыдомляє Урядовий портал.

Понад 70% світового товарообігу сьогодні припадає на морські перевезення, від стабільності яких залежить світовий економічний розвиток, зокрема України. Однак, у зв’язку зі збройною агресією росії проти України, загострення військово-політичної ситуації в Україні та військовими ризиками страховими компаніями вже не забезпечується покриття страховими виплатами для суден, які слідують до північно-західної частини Чорного моря та українських портів у Азовському морі.

Одночасно, покриття продовжують забезпечуватись для морських українських портів Дунайського регіону. Йдеться про можливість повноцінної роботи лише трьох українських морських портів: Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ. Їх роль набуває пріоритетного значення.

Наразі неможливе здійснення експорту основних вантажів (зерно, руда, чорні метали тощо) через порти нашої держави. Тому виникла необхідність перенаправлення вантажопотоків через міжнародні залізничні переходи України у Республіку Польща, Словацьку Республіку, Румунію, Угорщину та далі у Західну Європу.

З метою забезпечення подальшої можливості заходу суден в умовах військової агресії в порти України Дунайського регіону та з метою стабілізації ситуації перевезень з використанням залізниці, забезпечення гарантій для судновласників, залізничних перевізників і страхових компаній 30 березня 2022 року Урядом прийнято розпорядження № 255-р «Деякі питання гарантування безпеки судноплавства в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та перевезень залізничним транспортом». Текст розпорядження за посиланням.

Розпорядженням передбачено виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії російської федерації проти України та воєнних дій на території України, та у разі відмови страхувальниками у наданні страхового покриття.

Відшкодування передбачено для фрахтувальників, операторів та/або власників морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав — у разі перебування таких суден в акваторії українських портів у Дунайському регіоні, а також для власників та/або операторів рухомого складу, допущеного до обігу залізницями колії європейського стандарту — у разі перебування такого рухомого складу на території України.

Такі заходи дають можливість уникнути проблем у зв’язку з потенційною загрозою значного росту вартості страхування для цих українських портів, а також вірогідних відмов страховими компаніями суднам у даному регіоні.