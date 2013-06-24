Захворюваність на коронавірус за минулий тиждень впала на 12%, смертність - на 25%, йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

У період із 2 до 8 травня захворюваність на коронавірус впала в країнах Південно-Східної Азії, Східному Середземномор'ї та Європі на 29%, 28% і 26% відповідно. Зростання кількості захворювань було зафіксовано в Америці (на 14%) та Африці (на 12%). У регіоні західної частини моря захворюваність майже не змінилася.

Загалом за тиждень у всьому світі було виявлено близько 3,5 млн випадків захворювання на COVID-19.

Кількість смертей від коронавірусу зменшилася у всіх регіонах, крім Африки та Америки, там смертність зросла на 84% та 3% відповідно. Найбільше падіння смертності було зафіксовано у Південно-Східній Азії (на 70%) та у регіоні західної частини Тихого океану (на 32%).

Загалом за тиждень було зафіксовано близько 12 тис. викликаних COVID-19 смертей у всьому світі.

За весь період пандемії у світі було виявлено близько 519 млн випадків зараження коронавірусом та понад 6,2 млн смертей від наслідків захворювання.